藤枝MYFCは6日、鹿屋体育大MF行友祐翔(19)が加入することを発表した。チームには7日から合流する。行友は高川学園高出身で、高校3年時の全国高校サッカー選手権では前年度王者・青森山田高を破るPK奪取のドリブルも披露していた。卒業後は鹿屋体育大へ進学し、今年2月には九州選抜とプレーオフ選抜としてデンソーチャレンジカップにも出場。2年生になる4月にサッカー部を退部してプロ入りすることになった。行友はクラブを通