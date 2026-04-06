奈良クラブは6日、MF川井大地(19)が海外移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱することを発表した。川井は奈良クラブユース出身で、クラブ史上初のアカデミーからの昇格選手として昨年にトップチームに昇格した。プロ1年目はリーグ戦2試合に出場。今季はここまで出場がない。クラブは今後について「正式に決定次第、選手本人のコメントと共に、改めて皆さまへお伝えさせていただきます」と伝えている。