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ダラス・マーベリックス vs ロサンゼルス・レイカーズ日付：2026年4月6日（月）開催地：アメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）最終スコア：ダラス・マーベリックス 134 - 128 ロサンゼルス・レイカーズ NBAのダラス・マーベリックス対ロサンゼルス・レイカーズがアメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）で行われた。 第1クォーターはダラス・マ&