女優の若村麻由美（59）が5日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。“演劇の母”と慕っていた人物との思い出を明かした。占い師・彌彌告（みみこ）氏から「プレッシャーとか試練とか、苦言を言ってくれるような人とつながった方が実は伸びる」「この言葉があったから今があるな、とか」と鑑定され、若村は「演劇を志した時に最初に出会った宮崎恭子さん、仲代（達矢）さんの