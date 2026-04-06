タレントの山之内すずが６日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ここ最近ＳＮＳから距離を置き、いい精神状態であることを明かした。山之内はＸなどのＳＮＳから最近離れているといい、その理由について「最近読書熱が高まりすぎてまたＳＮＳが疎かになりすぎています」と投稿。どんなジャンルの本を読んでいるかは明かしていないが、３月２４日以来にＸに投稿した山之内は「ただスマホから入る情報がぐんと減り、心の調子