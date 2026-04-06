ＪＲＡは６日、これまで原則として日曜・祝日の競馬開催日に限定していた「ＷＩＮ５（５重勝単勝式勝馬投票券）」を、４月２５日から土曜日の競馬開催日においても、通年で発売することを発表した。今年で電話・インターネット発売を開始してから５０周年、ＷＩＮ５を発売開始してから１５周年という節目。２４、２５年と「ＷＩＮ５ボリュームアップキャンペーン」と題し、期間限定で土曜発売も行っていた。