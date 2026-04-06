スターズ･オン･アイス ジャパンツアー2026フィギュアスケートのアイスショー「スターズ･オン･アイス ジャパンツアー2026」が3〜5日に、大阪・東和薬品RACTABドームで行われた。三浦璃来・木原龍一組、坂本花織ら日本人スケーターだけでなく、海外からも豪華メンバーが出演。人気アニメの主人公に変身した世界王者の姿に注目が集まっている。アイスダンスのマディソン・チョック（米国）は5日にインスタグラムを更新。「大阪で