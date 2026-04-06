osageがニューシングル「ヒトリゴト」を2026年5月27日(水)にCDリリースする。本作の表題曲「ヒトリゴト」は、TVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』のオープニングテーマ。リリース発表にあわせCD収録内容とジャケット写真も公開された。©横田卓馬・講談社／ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話製作委員会ニューシングル「ヒトリゴト」は期間生産限定盤1形態でのリリースとなる。また本日より