巨人は６日、丸佳浩外野手（３７）の「劇的勝利」記念グッズをジャイアンツ公式オンラインストアで受注販売すると発表した。丸は３月３１日の中日戦（バンテリンドーム）で２―２の９回２死満塁から代打で登場。決勝の右越え３点適時二塁打で劇的な勝利に導いた。記念グッズはＴシャツやフェイスタオルなど計５種類で、劇打のシーンをデザインしている。詳細は公式サイトまで。