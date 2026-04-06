北九州DF前田稜太が衝撃のゴールギラヴァンツ北九州は4月5日、J2・J3特別大会地域リーグラウンド第9節で鹿児島ユナイテッドFCと対戦し、PK戦の末敗れた。それでもこの試合でプロ初出場、初ゴールを決めた北九州DF前田稜太の一撃が話題を呼んでいる。22歳のルーキー前田は、佐賀大学に在学中の昨季に北九州内定を勝ち取り特別指定選手として登録されていた。ここまで出場はなかったが、鹿児島戦の前半途中からプロデビューを果