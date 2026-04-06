有人での月周回計画「アルテミスII」は飛行5日目を迎え、まもなく人を乗せた宇宙船が54年ぶりに月の重力圏に入ります。【映像】「オリオン」から見た地球（実際の映像）日本時間2日に打ち上げられた宇宙船「オリオン」は月への最接近に向けて順調に飛行を続けていて、4人の宇宙飛行士の健康状態も良好です。このあと、地球よりも月の重力の影響が強くなる「月の重力圏」に入る見込みで、有人の宇宙船がこの領域に入るのは197