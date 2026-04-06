天皇ご一家が、東日本大震災から15年の節目に福島県に到着されました。天皇皇后両陛下と愛子さまは、午前11時半ごろ、JR福島駅に到着されました。【映像】市民らの歓迎に手を振る天皇ご一家ホームで内堀知事らの出迎えを受けた後、市民らの歓迎に手を振って応えられました。ご一家は先ほど、県庁に到着し、このあと、内堀知事から東日本大震災からの復興状況などについて説明を受けられます。午後には双葉町にある「東