赤、白、ロゼ、オレンジの次は“グリーンワイン”。さまざまなアレンジで楽しめるポルトガル産微発泡ワイン「マル・アズール・ヴィーニョ・ヴェルデ」が登場した。業務用食材総合卸プレコフーズのPBとして、飲食店向けに4月3日から販売開始した。輸入を手がけるのは、メルシャンのグループ会社であるワインキュレーション。サステナビリティなど社会的・経済的価値の追求でメルシャンと共鳴する、ワイナリーのキンタ・ダ・リシ