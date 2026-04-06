YouTuberのカジサック（キングコング・梶原雄太）が4月2日、「【まさかの展開…】子ども達に言われて…病院へ行ってきました」と題した動画を公開し、以前から度々語っていた身体の異常について検査を受けたことを伝えた。 （関連：【画像あり】右手の親指に大きなしこりができたカジサック、子ども達の勧めで病院へ） 冒頭、再生医療を専門とする「リペアセルクリニック」の前で、「手術をすることになります」と明かすカジ