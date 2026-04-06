PayPay証券は、最大100円相当のPayPayポイントが付与される「米国株デビュー応援ミッションキャンペーン」を4月6日に開始した。期間は4月30日まで。 対象は、キャンペーン開始時点でPayPay証券にて株や投資信託の購入および売却経験がないユーザーやキャンペーン期間中に新規で口座を開設したユーザー。また、PayPay株（PayPay ADS）のIPO抽選購入をして、一度も売却し