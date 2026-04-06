奈良クラブは6日、MF川井大地が海外クラブへの移籍を前提としてチームを離脱したことを発表した。発表によると、川井は海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱することになったという。なお、今後については正式に決定次第、選手本人のコメントと共に、改めて発表されることになる。2006年8月14日生まれで現在19歳の川井は、奈良クラブユースから2025年にトップチームに昇格。昨季は明治安田J3リー