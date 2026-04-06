日本サッカー協会（JFA）は6日、なでしこジャパン（日本女子代表）のコーチを務めていたリア・ブレイニー氏が契約満了に伴い退任することを発表した。なでしこジャパンでは今月2日に史上初の外国人監督だったニルス・ニールセン監督が契約満了に伴い、退任することが発表されていたなか、同監督の下でコーチを務めていたリア・ブレイニー氏も退任することが明らかになった。なお、なでしこジャパンはアメリカ遠征を行い、4月