タレントの柳原可奈子さんは4月5日、自身のInstagramを更新。脳性まひの“長女の入学祝いランチ”ショットを公開しました。【写真】柳原可奈子の家族ショット「こっちまで幸せな気持ちになります」柳原さんは「入学式は来週ですが、ひと足早く長女の入学祝いランチをしました」とつづり、16枚の写真を投稿。長女の入学を祝う家族そろってのランチ会の様子をたっぷり披露しています。1、2枚目は長女と夫の祖母とのスリーショットで