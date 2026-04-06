青森県のローカルアイドルグループ・りんご娘の元メンバーで現在はソロ活動中の王林さんは4月5日、自身のInstagramを更新。個性的な衣装を着用した姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】王林の個性的コーデ「その服どーなってるの？」王林さんは「#おうりんのぬの」のハッシュタグを添え、15パターンの衣装を写真で紹介。特に注目を集めているのが、2枚目のポロシャツとジーンズのコーディネートです。ポロシャツがハイレグの