サッポロビールは、再生農業（農地の土壌に着目し、その生態系を再生させることにより土壌の健全性を高め、農作物の生産を持続可能にするための農法）で栽培し、原料由来の温室効果ガス排出削減に向けて栽培時に環境負荷を低減した大麦を使用した麦芽「Regenova（リジェノヴァ）」（「Regenova（リジェノヴァ）」は「Soufflet Malt（スフレモルト）」社の麦芽「RegenAg」をもとに、当社向けに開発された麦芽）を用いたビール「Trav