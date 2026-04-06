ナカバヤシは、ダイアリーやノートのデコにも使用できる付箋「おっきいあにまる ロール付箋」を5月中旬から順次発売する。ナカバヤシオリジナルデザイン「おっきいあにまる」のイラストが可愛らしいロール付箋第2弾。好評だったねこちゃんに、新しくうさちゃん、くまさん、とらさんが仲間入り。ロール付箋の種類は4種類、付箋デザインは各5柄となる。ありのままで楽しく生きる姿に癒され、可愛らしい色合いは日常に彩りを添えてく