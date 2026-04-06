ホテル インターコンチネンタル 東京ベイは、ザ・ショップ N.Y.ラウンジブティックにおいて、フランス共和国 農事功労賞 シュヴァリエを受勲した総料理長 中宇祢満也（なかうね みちや）氏が監修したホテルオリジナルドレッシング3種の販売を4月4日から開始した。これまで販売希望の声が寄せられていた、ホテルオリジナルドレッシングの販売がスタート。国産野菜のみを使用し、素材本来の旨味を最大限に引き出した。爽やかなゆずの