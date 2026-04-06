総合マーケティングビジネスの富士経済は、毎年行っている加工食品の市場調査を7月から開始した。調査は20カテゴリー383品目を対象に、4回に分けて実施する。第4回は、家庭での調理頻度減少の影響がみられる調味料、簡便性や時短を訴求した商品の好調によって緩やかな拡大が続く調味食品、手軽に喫食できる商品が堅調なスープ類、米価格の高騰による代替需要獲得が伸びの要因となっているめん類、原料米の価格高騰の影響が大きい米