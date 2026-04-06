猿田彦珈琲が運営するスペシャルティコーヒー専門店「猿田彦珈琲」は、ふんわりと春のやさしい香りが広がる2種類の期間限定ドリンク「優美な白桃ジェラッテ（jellatte）」と「ピーチーチェリーラテ」を、4月7日から発売する。「優美な白桃ジェラッテ」は、もっちりとした食感のジャスミンゼリーに、白桃・バニラ・カスタードを合わせたミルキーなフローズンドリンク。仕上げにホイップクリームとアプリコットゼリーをトッピングし