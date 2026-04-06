俳優本宮泰風（54）が6日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に生出演。妻のタレント松本明子（59）と共演をしてこなかった理由を明かした。月曜アシスタントを務める松本は左足首を骨折し、夫婦共演とはならなかった。本宮は過去、松本との共演について「まず出ないですね」と語った。松本の代役アシスタント、乾貴美子から「あえて出なかったんですか？」と聞かれ、本宮は「そうですね」と