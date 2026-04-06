俳優の本宮泰風が６日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」に出演。妻・松本明子とのなれ初めを振り返った。この日は本来であれば、月曜レギュラーの松本と、ゲストの本宮が珍しい夫婦共演を果たす予定だった。だが松本が２日、自宅前で転び左足首骨折で１カ月の入院に。結果、本宮が１人で登場だ。“芸能界ケンカ最強”とも言われている本宮と、バラエティの女王でもある松本がどうやって知り合い、結婚に至った