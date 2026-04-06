上沼恵美子「“復活”した」タレント上沼恵美子（70）が6日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に生出演し、ホクロが“よみがえった”という珍しい体験を告白した。上沼は、産毛をそっている際にホクロが取れてしまったことがあるといい、「ブラブラしてたから、もういいわって思って取った」と回想。お気に入りだっただけに「えらいことしてもうたな。ちょっと痛かったし、血も出てきたし…」と振り返ったが、数