社会学者の古市憲寿氏が、5日放送のTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜午後11時30分）に出演。コメンテーターを務めるフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」について語った。番組では、元放送作家の鈴木おさむ氏と情報番組についてトーク。古市氏が出演するカンテレ制作の「とれたてっ！」は昨秋から関東で放送されるようになり、この春からは北海道、山形、石川でも放送がスタートするなど