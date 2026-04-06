東京で1年以上にわたり生活しているコメディエンヌ、イ・グクジュの1人暮らしの自宅が公開された。去る4月5日、韓国で放送されたSBSのバラエティ番組『アラフォー息子の成長日記』では、俳優チェ・ジニョクとユン・ヒョンミンがイ・グクジュの家を訪ねた。【写真】イ・グクジュ、日本の寿司屋で“ググれ”と暴言…屈辱体験自宅は予想をはるかに上回る狭さだった。ワンルームでキッチンのある廊下と小さなリビングがつながる形にな