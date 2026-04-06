【モデルプレス＝2026/04/06】モデルの西山茉希が4月5日、自身のInstagramを更新。手作りのアイデア料理を公開し反響を呼んでいる。【写真】40歳2児のママモデル「余り物を掛け合わせたレシピで凄い」余った焼きそばを使った手料理◆ 西山茉希、残り物を使ったアイデア料理西山は「気づけば春休み最終日。たくさんキッチンにいたで賞。いろんな食材アレコレしたで賞」とつづり、アイデア料理の写真を複数枚投稿。お昼に余った焼き