【ムチュートフィギュア―ルイズ―】 9月ごろ 展開予定 フリューは、プライズ「ムチュートフィギュア―ルイズ―」を9月ごろに展開することを発表した。 本製品は、アニメ「ゼロの使い魔F」より、トリステインの北東に領土をもつ名門ラ・ヴァリエール公爵家の三女「ルイズ・フランソワーズ・ル・ブラン・ド・ラ・ヴァリエール（ルイ