大阪杯・Ｇ１を制したクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史、父キタサンブラック）が勝利から一夜明けた４月６日、馬房で元気な姿を見せた。昨晩は２０時頃に帰厩。担当の間宮助手は「元気ですよ。めっちゃ疲れてるという感じはないです」と様子を伝えた。レースはバスの中で見守り「４コーナーぐらいからしか見られていませんが、伸びてきたのは分かったんで。単純にうれしかったですね。（北村）友一でしっかり勝ってく