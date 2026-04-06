東海地方は、天気の移り変わりが早く、明日7日(火)は、広く雨が降るでしょう。9日(木)夜から10日(金)も広く雨で、雨量が多くなる見込みです。気温変化も大きく、土日(11日〜12日)は25℃近くまで上がり、汗ばむ陽気となりそうです。今日6日(月)は晴れて気温上昇夏日に迫る所も今日6日(月)、東海地方は高気圧に覆われて、朝から広く晴れています。この後、天気はゆっくり下り坂ですが、薄い雲が広がるくらいで、日差しがしっかり届