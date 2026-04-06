Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは６日、ＭＦ行友祐翔（ゆくとも・ゆうは、１９）の加入を発表した。行友は山口県出身で、１７２センチ、６５キロ。高川学園高２年時から２年連続で全国高校選手権にＦＷとして出場。３年時の２０２４年度大会は、初戦で優勝候補の青森山田を倒したものの、続く３回戦で静岡学園に敗れている。高校卒業後、鹿屋体育大に進学したが１年で中退してのプロ入りを決断した。行友はクラブを通じて「プロサッカー選