忙しい朝のスキンケアをもっとラクにしたい方に♡サボリーノから、新作の朝用シートマスクが登場しました。洗顔からスキンケア、保湿下地まで1枚で完了する便利さはそのままに、うるおいケアや肌バランスを整える機能がさらにアップ。毎日の準備をスムーズにしながら、きれいな肌をキープできる頼れるアイテムです♪ 1分で完了する時短ケア 「目ざまシート N D26」は30枚入り・1,540円（税