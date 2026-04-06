サッカー元ドイツ代表ＦＷで、Ｊ２大宮を傘下とする飲料メーカー「レッドブル」サッカー部門のテクニカルディレクターを務めるマリオ・ゴメス氏（４０）が世界へ羽ばたくＦＷ輩出の意欲を示した。「歴史上、強いチームには必ず優れたストライカーがいる」というのが信念で、その熱い思いを選手に語りかけた。３月上旬、大宮のクラブハウスの一室に育成組織の選手も含めたＦＷ陣が集まった。行われたのはゴメス氏の講義。参加者