新たな「白い相棒」がやってきた！プロゴルファーの上野菜々子選手が2026年3月23日、自身の公式Instagramを更新し、新たなマイカーの納車を報告しました。「祝 納車」というコメントともに上野選手がアップしたのは、イギリスの自動車メーカー・ランドローバーのSUV「レンジローバーイヴォーク」を捉えた3枚の写真でした。【画像】超カッコいい！ これが女子ゴルフ「上野菜々子選手」の「白い高級SUV」です！ 画像で見るボディ