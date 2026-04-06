Ryosuke Yamadaが、自身2枚目となるアルバム『Are You Red.Y?』（読み：アー ユー レディ?）を5月20日にリリースする。 （関連：【画像あり】Ryosuke Yamada、自身2枚目となるアルバム『Are You Red.Y?』全4形態のジャケット写真） 今年6月～7月に開催を控える初のソロドームツアーに先がけてのリリースとなる今作には、シングル「Blue Noise」のほか、新曲9曲を加えた計10曲を全