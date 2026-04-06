肉の老舗「柿安」は、テレビアニメ『鬼滅の刃』とコラボレーションした「黒毛和牛 無限 牛鍋弁当」に新たな掛け紙2種類を用意。4月6日（月）から、WEB予約サービス「カキヨヤク」で受付が開始されている。【写真】コンプしたい！ランダム配布のクリアファイル＆缶バッジ詳細■缶バッジは数量限定炎柱・煉獄杏寿郎のイラストをあしらった掛け紙が付属する「黒毛和牛 無限 牛鍋弁当」は、1枚ずつ丁寧に店内厨房で炊き上げられ