＜インターナショナルシリーズ・ジャパン最終日◇5日◇カレドニアンGC（千葉県）◇7126ヤード・パー71＞賞金総額200万ドル（約3億2000万円）。アジアンツアーとLIVゴルフが行ったインターナショナルシリーズ今季開幕戦となった日本大会が、5日、終了した。3月にニュージーランドで行われた国内男子ツアー開幕戦の「ISPS HANDA ジャパン-オーストラリア選手権」も制したトラビス・スマイス（オーストラリア）が勝利し、日本勢では