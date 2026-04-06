スターバックスが日本上陸30周年を記念した限定グッズコレクションを8日から発売する。日本に誕生した当時のロゴと30周年マークを組み合わせた特別デザインを採用し、ボトルやタンブラー、マグ、ギフトアイテムまで幅広くそろえた。懐かしさと新しさを兼ね備えたラインアップで、節目の年を彩る。【画像】懐かしすぎる！旧ロゴを使用したグッズが勢ぞろい注目は、初代ロゴを配したアニバーサリーアイテムだ。「ステンレスボト