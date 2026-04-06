「ピンク・レディー」の未唯mie（68）が6日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露し反響を呼んでいる。未唯mieは「昨日は、カレッツかわさきへ伊藤蘭さんコンサートツアー2026『Dance on! Love on!』ツアー初日に行って来ました〜」(原文ママ)と報告。自身が贈った花の前で撮影した伊藤との2ショットを添え「ますますお元気で美しく可愛い〜蘭さんメンバーも一新されて、ドライブ感と勢いが気持ちイイ