帝国データバンクは2026年4月3日、国内景気動向調査(2026年3月調査)の結果を発表した。本調査は、国内景気の実態把握を目的として2002年5月から継続している月次統計調査。2026年3月17日〜31日の期間、全国2万3,349社(有効回答企業1万312社)を対象にインターネット調査にて行われた。○国内景況感の動向、原油高騰が直撃し2カ月ぶりに悪化全国の景気DI2026年3月の景気DIは前月比1.4ポイント減の42.9となり、2カ月ぶりに悪化した。