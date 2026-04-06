ナレッジアートは2026年4月2日、新生活シーズンに合わせた「固定費見直しと資金管理の実態」に関するアンケート調査の結果を発表した。本調査は、物価高による家計負担が増加する中、生活者の資金管理や投資意識の変化を把握する目的で実施されたもの。2026年3月31日から4月1日の期間、全国の20代以上の男女300名を対象に、インターネット調査(資産運用メディア「Asset Knowledge」による実施)にて行われた。固定費見直しと資金管