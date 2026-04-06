負傷者リスト入りしているカブス・鈴木誠也外野手（３１）は１０日（日本時間１１日）の本拠地パイレーツ戦で復帰する可能性が高くなった。クレイグ・カウンセル監督が５日（日本時間６日）、現地メディアに１０日のパイレーツ戦前に鈴木を１０日間の負傷者リストから復帰させる予定だと語った。ＷＢＣで右ヒザを痛めた鈴木はマイナーで３試合消化。右翼で２試合、指名打者で１試合に先発出場している。カウンセル監督は「最も