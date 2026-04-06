医師でジャーナリストの森田豊氏が６日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。仕事に復帰することを報告した。昨年７月に急性骨髄性白血病と診断され、その後治療を続けてきた森田氏は、６日「ＴＢＳテレビのＧヘルスケア。医療監修に復帰します」と投稿。６日放送分から復帰することを報告した。「Ｇヘルスケア」は深夜放送の健康情報のミニ番組で、森田氏は番組のキャラクター「Ｄｒ．もりたくん」として出演＆監修している。