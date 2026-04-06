【その他の画像・動画等を元記事で観る】アニメ・ゲーム・舞台などでマルチに活躍する声優アーティスト・前島亜美の新曲「Fly Again!!」のMusic Videoが公開された。「Fly Again!!」は、4月2日(木)より放送開始のTVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』のOPテーマ。主人公・灰原夏希の心情に寄り添うような、灰色の青春を“虹色”へと変えていくような前向きな想いを描いた楽曲。きらめくピアノと疾走感あふれるバンドサウ