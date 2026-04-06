来月、南さつま市で開催される「吹上浜砂の祭典」の砂像づくりが、きょう6日から本格的に始まりました。 南さつま市の「吹上浜砂の祭典」は、5月の大型連休の恒例イベントです。 39回目の今年のテーマは「砂さんぽ～砂でつくる城物語～」。 高さおよそ5メートルの大阪城をはじめとした日本各地の城や、中国の「万里の長城」など、大小あわせて50基を超える砂像が並ぶ予定です。 6日から本格的な砂像