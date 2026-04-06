7日にかけて大気の状態が非常に不安定に 九州南部などで大雨警戒 週末は全国的に荒れた天気の予想 気象庁によると、7日にかけて、本州の南岸を通過する低気圧や上空の強い寒気の影響で、全国的に大気の状態が非常に不安定となる見込みです。雷を伴った非常に激しい雨が降る所があるでしょう。 では、10日（金）ごろにも九州や近畿、東海、東北などに発達した雨雲がかかる時間帯があると予想されています。＜7日にかけて大雨・落