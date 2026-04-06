【モデルプレス＝2026/04/06】女優の土屋太鳳が4月5日、自身のInstagramを更新。弟で声優の土屋神葉の誕生日ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】31歳朝ドラヒロイン「美形姉弟」30歳イケメン弟の写真公開◆土屋太鳳、弟・土屋神葉の誕生日を祝福太鳳は「昨日、4月4日は尊敬する弟の誕生日なんと30歳になりました．．．！弟が30？！」とつづり、満面の笑みを浮かべる神葉と神葉の愛犬のエペルとの2ショットを投稿。「私が